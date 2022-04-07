Европарламент принял резолюцию с призывом запретить импорт энергоресурсов из России

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Европарламент принял резолюцию с призывом ввести эмбарго на импорт энергоресурсов из России, которое должно быть пересмотрено в случае изменения ситуации на Украине.
Европарламент принял резолюцию с призывом запретить импорт энергоресурсов из России
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«Депутаты призывают к дополнительным ограничительным мерам, в частности, к полному эмбарго на импорт нефти, ядерного топлива, газа и угля», — приводит РИА Новости сообщение.

При этом, как отмечается, такие санкции должны сопровождаться чёткой стратегией по обеспечению ЕС энергоресурсами и подлежат пересмотру, если «Россия примет меры по восстановлению независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что нефтяное эмбарго против России не входит в готовящийся пятый пакет санкций ЕС, но главы МИД Евросоюза рассмотрят его 11 апреля. 

Ранее появилась информация о том, что дипломаты Евросоюза не смогли утвердить новый пакет санкций против России, предложенный Еврокомиссией, из-за технических вопросов о запрете на импорт угля.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее заявил, что он разочарован переговорами по пятому пакету санкций ЕС против России из-за отсутствия в нём мер против российской нефти.

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что Венгрия не поддержит санкции Евросоюза на российские нефть и газ. 

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