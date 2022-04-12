Seznam zprávy: эмбарго на импорт ядерного топлива из России угрожает электроснабжению ЕС

Возможное введение санкций в отношении ядерного топлива из России ставит под угрозу электроснабжение почти 100 млн европейцев. Об этом сообщает чешское издание Seznam zprávy.

«Попытки разорвать отношения с Россией могут поставить под угрозу электроснабжение почти 100 млн европейцев в странах, которые полагаются на атомные электростанции как на крупнейший источник экологически чистой энергии», — пишет издание.

Отмечается, что российские ядерные реакторы обеспечивают более половины электроэнергии Украины, а также производят производят около 40% всей электроэнергии на территории «от Финляндии до Болгарии».

Ранее Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

В соответствии с ним с августа 2022 года ЕС вводит запрет на импорт угля и других твёрдых ископаемых видов топлива, если они экспортируются из России.