Seznam zprávy: эмбарго на импорт ядерного топлива из России угрожает электроснабжению ЕС
«Попытки разорвать отношения с Россией могут поставить под угрозу электроснабжение почти 100 млн европейцев в странах, которые полагаются на атомные электростанции как на крупнейший источник экологически чистой энергии», — пишет издание.
Отмечается, что российские ядерные реакторы обеспечивают более половины электроэнергии Украины, а также производят производят около 40% всей электроэнергии на территории «от Финляндии до Болгарии».
Ранее Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.
В соответствии с ним с августа 2022 года ЕС вводит запрет на импорт угля и других твёрдых ископаемых видов топлива, если они экспортируются из России.