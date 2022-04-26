Словакия направила Украине военную помощь на сумму €130 млн
«Словакия пока что направила Украине военную помощь на сумму около €62 млн и предоставила ЗРК С-300, стоимость которого составляет примерно €68 млн», — цитирует её TASR.
В Братиславе ведут переговоры с Брюсселем о возможном возмещении финансовых затрат, связанных с оказанием Киеву военной помощи.
Глава Пентагона Ллойд Остин ранее обсудил с министром обороны Словакии Ярославом Надем передачу Киеву ЗРК С-300.
В МИД России призвали прекратить поставки Украине вооружений после трагедии в Краматорске.