Словакия направила Украине военную помощь на сумму €130 млн

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Власти Словакии направили на Украину военную помощь на общую сумму в €130 млн, заявила пресс-секретарь Минобороны республики Мартина Ковал-Какашчикова.

«Словакия пока что направила Украине военную помощь на сумму около €62 млн и предоставила ЗРК С-300, стоимость которого составляет примерно €68 млн», — цитирует её TASR.

В Братиславе ведут переговоры с Брюсселем о возможном возмещении финансовых затрат, связанных с оказанием Киеву военной помощи.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее обсудил с министром обороны Словакии Ярославом Надем передачу Киеву ЗРК С-300.

В МИД России призвали прекратить поставки Украине вооружений после трагедии в Краматорске.

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