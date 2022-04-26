Премьер Хорватии заявил, что не видит русофобии в ситуации с российскими дипломатами

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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что в ситуации с отказом в осуществлении гуманитарного рейса в Загреб для вывоза высланных российских дипломатов из страны «нет никакой русофобии».

«Эти люди покинули Хорватию. Думаю, что они летели через Белград или что-то в этом роде. Здесь нет никакой русофобии», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Хорватия требует выслать 18 дипломатов и шесть административных сотрудников посольства России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Загреб отказал российской стороне в осуществлении гуманитарного авиарейса для эвакуации группы сотрудников посольства России в Хорватии и их семей.

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