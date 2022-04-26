Премьер Хорватии заявил, что не видит русофобии в ситуации с российскими дипломатами
«Эти люди покинули Хорватию. Думаю, что они летели через Белград или что-то в этом роде. Здесь нет никакой русофобии», — цитирует политика РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Хорватия требует выслать 18 дипломатов и шесть административных сотрудников посольства России.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Загреб отказал российской стороне в осуществлении гуманитарного авиарейса для эвакуации группы сотрудников посольства России в Хорватии и их семей.