Хорватия требует выслать 18 дипломатов и ещё шесть сотрудников посольства России

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Хорватия требует выслать 18 дипломатов и ещё шесть административных сотрудников посольства России.
Хорватия требует выслать 18 дипломатов и ещё шесть сотрудников посольства России
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Об этом сообщает издание 24sata.hr.

«Сегодня, 11 апреля 2022 года, посол Российской Федерации в Республике Хорватия был приглашён в Министерство иностранных и европейских дел», — приводится сообщение МИД.

18 марта посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что болгарский МИД объявил персонами нон грата десять российских дипломатов.

В конце марта МИД России в качестве ответной меры объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.

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