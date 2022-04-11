Хорватия требует выслать 18 дипломатов и ещё шесть сотрудников посольства России

Хорватия требует выслать 18 дипломатов и ещё шесть административных сотрудников посольства России.

Об этом сообщает издание 24sata.hr.

«Сегодня, 11 апреля 2022 года, посол Российской Федерации в Республике Хорватия был приглашён в Министерство иностранных и европейских дел», — приводится сообщение МИД.

18 марта посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что болгарский МИД объявил персонами нон грата десять российских дипломатов.

В конце марта МИД России в качестве ответной меры объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.