Захарова пообещала ответ России на действия Хорватии по отношению к россиянам
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По её словам, Загреб отказал российской стороне в осуществлении гуманитарного авиарейса для эвакуации группы сотрудников посольства России в Хорватии и их семей.
Она отметила, что это люди, которым Хорватия приписала покинуть страну.
«Негуманное, издевательское отношение к нашим согражданам не останется без достойного ответа», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД.
Ранее сообщалось, что Хорватия требует выслать 18 дипломатов и шесть административных сотрудников посольства России.
В российском МИД пообещали дать соответствующий ответ на высылку дипломатов.