Захарова пообещала ответ России на действия Хорватии по отношению к россиянам

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «издевательские» действия властей Хорватии в отношении граждан России не останутся без ответа.
Захарова пообещала ответ России на действия Хорватии по отношению к россиянам
  • © МИД России

По её словам, Загреб отказал российской стороне в осуществлении гуманитарного авиарейса для эвакуации группы сотрудников посольства России в Хорватии и их семей.

Она отметила, что это люди, которым Хорватия приписала покинуть страну.

«Негуманное, издевательское отношение к нашим согражданам не останется без достойного ответа», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД.

Ранее сообщалось, что Хорватия требует выслать 18 дипломатов и шесть административных сотрудников посольства России.

В российском МИД пообещали дать соответствующий ответ на высылку дипломатов.

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