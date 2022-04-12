Российских дипломатов обязали покинуть Хорватию в срок до 25 апреля

Высланные из Хорватии российские дипломаты обязаны покинуть территорию государства в срок до 25 апреля, говорится в заявлении посольства России в республике.

Главу российской дипмиссии Андрея Нестеренко ранее уведомили в МИД о решении выдворить 24 сотрудника посольства, в том числе 18 дипломатов.

«В качестве причины были озвучены приевшиеся еэсовские постулаты: «военная агрессия против Украины», «военные преступления», «нарушение территориальной целостности». Сотрудникам предписано покинуть страну до 25 апреля», — следует из текста заявления посольства России.

По мнению Нестеренко, соответствующее решение является шагом назад в отношениях между странами.

Ранее сообщалось, что Хорватия требует выслать 18 дипломатов и шесть административных сотрудников посольства России.

В российском МИД пообещали дать соответствующий ответ на высылку дипломатов.