Около 400 российских дипломатов выслали из стран Запада с начала спецоперации на Украине

Около 400 работников российских дипломатических ведомств выслали из стран Запада с момента начала специальной операции на Украине. Об этом сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов.

По его словам, излюбленным методом наказания России со стороны западных стран стали высылки российских дипломатов.

«С начала специальной военной операции на Украине из 28 стран Запада были высланы около 400 сотрудников загранучреждений», — приводит РИА Новости заявление Иванова в ходе заседания комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

Ранее в посольстве России в ФРГ сообщили, что Германия приняла решение об объявлении 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений в стране персонами нон грата.

Позднее Россия в порядке симметричного ответа объявила 40 сотрудников дипведомств Германии персонами нон грата.