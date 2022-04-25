Россия объявила 40 сотрудников дипведомств ФРГ персонами нон грата

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Россия в порядке симметричного ответа объявила 40 сотрудников дипведомств Германии персонами нон грата.
Россия объявила 40 сотрудников дипведомств ФРГ персонами нон грата
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Послу ФРГ была вручена нота об объявлении персонами нон грата 40 сотрудников германских дипломатических учреждений в России», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Отмечается, что данная мера принята как ответ на решение Германии объявить 40 российских дипломатов персонами нон грата.

Ранее в посольстве России в ФРГ сообщили, что Германия приняла решение об объявлении 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений в стране персонами нон грата.

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