Россия объявила 40 сотрудников дипведомств ФРГ персонами нон грата

Россия в порядке симметричного ответа объявила 40 сотрудников дипведомств Германии персонами нон грата.

«Послу ФРГ была вручена нота об объявлении персонами нон грата 40 сотрудников германских дипломатических учреждений в России», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Отмечается, что данная мера принята как ответ на решение Германии объявить 40 российских дипломатов персонами нон грата.

Ранее в посольстве России в ФРГ сообщили, что Германия приняла решение об объявлении 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений в стране персонами нон грата.