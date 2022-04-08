Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Германию

Российские дипломаты, сотрудники посольства в Берлине и работники других загранучреждений, которые были объявлены персонами нон грата, покинули Германию в пятницу. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Gettyimages.ru

© picture alliance

«Недавно германские власти объявили персонами нон грата 40 российских дипломатов, сотрудников посольства и других российских загранучреждений немотивированно, необоснованно», — цитирует ТАСС Нечаева. Он уточнил, что объявленные персонами нон грата дипломаты сегодня покинули Германию. Ранее в посольстве России в ФРГ сообщили, что Германия приняла решение об объявлении 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений в стране персонами нон грата. Замглавы российского МИД Александр Грушко назвал высылку российских дипломатов из стран Европы заранее согласованной кампанией.