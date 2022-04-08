Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Германию
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«Недавно германские власти объявили персонами нон грата 40 российских дипломатов, сотрудников посольства и других российских загранучреждений немотивированно, необоснованно», — цитирует ТАСС Нечаева.
Он уточнил, что объявленные персонами нон грата дипломаты сегодня покинули Германию.
Ранее в посольстве России в ФРГ сообщили, что Германия приняла решение об объявлении 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений в стране персонами нон грата.
Замглавы российского МИД Александр Грушко назвал высылку российских дипломатов из стран Европы заранее согласованной кампанией.