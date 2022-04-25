The Telegraph: санкции против России нанесут экономике Британии ущерб в размере £6,2 млрд

Ущерб экономике Великобритании в результате введения антироссийских санкций составит £6,2 млрд (около $7,96 млрд). Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Отмечается, что наибольший ущерб будет связан с запретом на поставки автомобилей Bentley, Aston Martin и сумок Burberry.

По данным издания, потери британских компаний, экспортирующих в Россию товары и технологии нефтеобработки, составят £6,7 млн ($8,6 млн), а убытки британской компьютерной индустрии превысят £4 млн ($5,13 млн).

Ранее владелец британской закусочной рассказал о кризисе поставок масла и росте цен на рыбу.

По данным газеты Daily Mail, в Великобритании фрукты и овощи подорожали на 30%.

Как отмечал посол России в Великобритании Андрей Келин, антироссийские санкции, введённые британскими властями, ударили по рядовым жителям страны, многие предприятия могут обанкротиться.