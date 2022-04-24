WSJ: около 8 тысяч люксовых автомобилей для России застряли в Бельгии из-за санкций

Около 8 тыс. люксовых автомобилей, которые готовили к отправке в Россию, застряли в портовом городе Зебрюгге из-за антироссийских санкций.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Уточняется, что в порту находятся автомобили таких марок, как Cadillac, Mercedes, Lexus и т. д. Данные машины привезли из Азии в начале апреля.

15 марта Евросоюз постановил ввести в действие новый пакет санкций в отношении ряда граждан и юридических лиц России в связи с ситуацией на Украине.

Кроме того, ЕС объявил о запрете экспорта в Россию предметов роскоши, включая автомобили стоимостью дороже €50 тыс., а также дорогой техники, ювелирных изделий, духов, сумок, драгоценных камней, деликатесов и алкоголя.