WSJ: около 8 тысяч люксовых автомобилей для России застряли в Бельгии из-за санкций
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Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
Уточняется, что в порту находятся автомобили таких марок, как Cadillac, Mercedes, Lexus и т. д. Данные машины привезли из Азии в начале апреля.
15 марта Евросоюз постановил ввести в действие новый пакет санкций в отношении ряда граждан и юридических лиц России в связи с ситуацией на Украине.
Кроме того, ЕС объявил о запрете экспорта в Россию предметов роскоши, включая автомобили стоимостью дороже €50 тыс., а также дорогой техники, ювелирных изделий, духов, сумок, драгоценных камней, деликатесов и алкоголя.