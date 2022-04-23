В ВОЗ сообщили о первом после окончания вспышки случае инфицирования Эболой в ДР Конго

Первый после окончания вспышки случай заболевания вирусом Эбола зафиксирован в Демократической Республике Конго. Об этом сообщило бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.

«Органы здравоохранения в Демократической Республике Конго сегодня объявили о вспышке лихорадки Эбола после подтверждения случая в Мбандаке, городе в северо-западной Экваториальной провинции», — говорится в заявлении.

Отмечается, что 31-летний мужчина испытывал симптомы заболевания с 5 апреля, позднее он скончался в палате интенсивной терапии в медицинском учреждении.

В октябре 2021 года жители города Бени на востоке Конго были обеспокоены новостью о выявлении нового случая инфицирования лихорадкой Эбола.