ABC: на востоке Конго сообщили о новом случае инфицирования лихорадкой Эбола

Короткая ссылка
Жители города Бени на востоке Конго обеспокоены новостью о выявлении нового случая инфицирования лихорадкой Эбола.

Об этом сообщает ABC News.

По данным местного Минздрава и Национального института биомедицинских исследований, инфицированным оказался трёхлетний ребёнок. После проявления симптомов болезни его отправили в больницу в Бени. Ребёнок умер 6 октября после того, как результат анализа на наличие вируса оказался положительным.

Около сотни человек, которые могли быть подвержены воздействию вируса, будут в ближайшее время находиться под наблюдением врачей.

В августе первый за четверть века случай заражения вирусом Эбола подтвердили в Кот-д'Ивуаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить