ABC: на востоке Конго сообщили о новом случае инфицирования лихорадкой Эбола

Жители города Бени на востоке Конго обеспокоены новостью о выявлении нового случая инфицирования лихорадкой Эбола.

Об этом сообщает ABC News.

По данным местного Минздрава и Национального института биомедицинских исследований, инфицированным оказался трёхлетний ребёнок. После проявления симптомов болезни его отправили в больницу в Бени. Ребёнок умер 6 октября после того, как результат анализа на наличие вируса оказался положительным.

Около сотни человек, которые могли быть подвержены воздействию вируса, будут в ближайшее время находиться под наблюдением врачей.

В августе первый за четверть века случай заражения вирусом Эбола подтвердили в Кот-д'Ивуаре.