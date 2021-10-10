ABC: на востоке Конго сообщили о новом случае инфицирования лихорадкой Эбола
Об этом сообщает ABC News.
По данным местного Минздрава и Национального института биомедицинских исследований, инфицированным оказался трёхлетний ребёнок. После проявления симптомов болезни его отправили в больницу в Бени. Ребёнок умер 6 октября после того, как результат анализа на наличие вируса оказался положительным.
Около сотни человек, которые могли быть подвержены воздействию вируса, будут в ближайшее время находиться под наблюдением врачей.
В августе первый за четверть века случай заражения вирусом Эбола подтвердили в Кот-д'Ивуаре.