В Польше сообщили о пропаже десяти шахтёров после подземного толчка на шахте «Зофьювка»

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Десять рабочих угольной шахты «Зофьювка» в Польше пропали без вести после подземного толчка магнитудой 2,21 по шкале Рихтера, заявил замруководителя Ястембжской горнодобывающей группы Эдвард Пажджерко.
В Польше сообщили о пропаже десяти шахтёров после подземного толчка на шахте «Зофьювка»
  • AP

«В шахте «Зофьювка» на глубине 900 м произошёл толчок и выброс метана. Нет контакта с десятью шахтёрами», — цитирует его РИА Новости.

В районе аварии находились 52 работника шахты, 42 из которых самостоятельно выбрались на поверхность.

Ранее сообщалось, что на Гайском горно-обогатительном комбинате произошло ЧП. Как заявила региональная прокуратура, при проведении производственных работ «произошла нештатная детонация вещества на глубине 1,2 км. Три человека погибли».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента.

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