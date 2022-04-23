Три человека погибли в результате взрыва на шахте в Оренбургской области

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Три человека погибли в результате взрыва на руднике предприятия «Гайский ГОК» в Оренбургской области.

Об этом сообщает региональная прокуратура в своём Telegram.

«По предварительным данным, сегодня около 08:50 при проведении производственных работ произошла нештатная детонация вещества на глубине 1,2 км. Эвакуированы 88 рабочих. Три человека погибли», — говорится в заявлении.

По факту происшествия организована проверка.

Ранее сообщалось, что на руднике предприятия «Гайский ГОК» в Оренбургской области произошёл взрыв, судьба трёх человек неизвестна, с ними нет связи.

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