СК возбудил дело после ЧП с тремя погибшими на руднике в Оренбургской области

Короткая ссылка
Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента, в результате которого три человека погибли на руднике в Оренбургской области.

Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.

«По результатам проверки сообщения о смерти троих работников ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — отмечается в заявлении.

Следователи СК России работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что на Гайском горно-обогатительном комбинате произошло ЧП. Как заявила региональная прокуратура, при проведении производственных работ «произошла нештатная детонация вещества на глубине 1,2 км. Три человека погибли».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить