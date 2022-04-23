СК возбудил дело после ЧП с тремя погибшими на руднике в Оренбургской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента, в результате которого три человека погибли на руднике в Оренбургской области.

Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.

«По результатам проверки сообщения о смерти троих работников ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — отмечается в заявлении.

Следователи СК России работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что на Гайском горно-обогатительном комбинате произошло ЧП. Как заявила региональная прокуратура, при проведении производственных работ «произошла нештатная детонация вещества на глубине 1,2 км. Три человека погибли».