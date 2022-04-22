В Чехии изъявили желание заменить Россию в составе СПЧ ООН

В МИД Чехии сообщили о желании заменить Россию в Совете ООН по правам человека (СПЧ) — в Праге уже подали соответствующую заявку.

«Чехия хочет заменить Россию в СПЧ. Мы как раз подали (заявку со своей. — RT) кандидатурой. Приоритетом чешского правительства является поддержка прав человека», — говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Ранее Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека.

Впоследствии заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ ООН.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев усомнился в жизнеспособности Совета ООН по правам человека после выхода из него России.