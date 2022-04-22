Комиссия СПЧ ООН по расследованию событий на Украине приступила к работе

Короткая ссылка
Председатель совета ООН по правам человека Федерико Вильегас заявил о начале работы комиссии по расследованию событий на Украине.
Комиссия СПЧ ООН по расследованию событий на Украине приступила к работе
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Комиссия уже приступила к работе и будет вскоре полностью активной», — цитирует его РИА Новости.

Вильегас также заявил, что рассчитывает на предоставление Россией доступа комиссии в необходимые зоны для проведения расследования.

«Мы хотели бы получить доступ во все места, где нам придётся работать. Если Россия хочет выяснить правду о том, что происходит, лучше всего было бы предоставить комиссии доступ и предоставить возможность работать», — добавил он.

Ранее Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека.

Впоследствии заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ ООН.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев усомнился в жизнеспособности Совета ООН по правам человека после выхода из него России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить