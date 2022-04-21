В Госдепе высказались о возможности встречи Путина и Зеленского

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США поддерживают дипломатический процесс на Украине, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя возможность встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.
В Госдепе высказались о возможности встречи Путина и Зеленского
  • AP

«Мы поддерживаем дипломатический процесс, который нацелен на то, чтобы положить конец насилию и боевым действиям», — приводит РИА Новости слова Прайса на брифинге.

По его словам, Украина долго демонстрировала серьёзный подход к урегулированию с Россией.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее сообщил, что Анкара ведёт переговоры со сторонами украинского конфликта и прилагает все усилия для организации встречи президентов Украины и России.

До этого Чавушоглу уведомил, что Путин заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности встретиться с президентом Украины.

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