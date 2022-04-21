В Госдепе высказались о возможности встречи Путина и Зеленского
- AP
«Мы поддерживаем дипломатический процесс, который нацелен на то, чтобы положить конец насилию и боевым действиям», — приводит РИА Новости слова Прайса на брифинге.
По его словам, Украина долго демонстрировала серьёзный подход к урегулированию с Россией.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее сообщил, что Анкара ведёт переговоры со сторонами украинского конфликта и прилагает все усилия для организации встречи президентов Украины и России.
До этого Чавушоглу уведомил, что Путин заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности встретиться с президентом Украины.