В Госдепе высказались о возможности встречи Путина и Зеленского

США поддерживают дипломатический процесс на Украине, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя возможность встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

«Мы поддерживаем дипломатический процесс, который нацелен на то, чтобы положить конец насилию и боевым действиям», — приводит РИА Новости слова Прайса на брифинге.

По его словам, Украина долго демонстрировала серьёзный подход к урегулированию с Россией.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее сообщил, что Анкара ведёт переговоры со сторонами украинского конфликта и прилагает все усилия для организации встречи президентов Украины и России.

До этого Чавушоглу уведомил, что Путин заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности встретиться с президентом Украины.