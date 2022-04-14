Глава МИД Турции Чавушоглу сообщил о подготовке организации встречи Путина и Зеленского

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Турция ведёт переговоры со сторонами украинского конфликта и прилагает все усилия для организации встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Глава МИД Турции Чавушоглу сообщил о подготовке организации встречи Путина и Зеленского
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

«Мы проводим переговоры со сторонами и прилагаем усилия для организации встречи», — сказал он в интервью телеканалу NTV.

Министр добавил, что проведение встречи зависит от согласия российского лидера.

Ранее Чавушоглу сообщил, что Путин заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности встретиться с президентом Украины.

Пресс-секретарь российского государственного лидера Дмитрий Песков сообщил, что возможность встречи Путина и Зеленского не исключается.

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