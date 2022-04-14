Глава МИД Турции Чавушоглу сообщил о подготовке организации встречи Путина и Зеленского
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«Мы проводим переговоры со сторонами и прилагаем усилия для организации встречи», — сказал он в интервью телеканалу NTV.
Министр добавил, что проведение встречи зависит от согласия российского лидера.
Ранее Чавушоглу сообщил, что Путин заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности встретиться с президентом Украины.
Пресс-секретарь российского государственного лидера Дмитрий Песков сообщил, что возможность встречи Путина и Зеленского не исключается.