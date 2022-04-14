Песков заявил, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин не отказывается от встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, но нужно подготовить для этого почву, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы говорили, что принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для неё должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно — текст документа», — сказал он.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее сообщил, что Анкара ведёт переговоры со сторонами украинского конфликта и прилагает все усилия для организации встречи президентов Украины и России.

До этого Чавушоглу уведомил, что Путин заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности встретиться с президентом Украины.