Пресс-секретарь Пентагона Кирби опроверг заявления о поставках самолётов на Украину

Украина увеличила размер своего боевого авиапарка после получения отдельных запасных частей и ремонта поврежденных самолётов, а не после поставок этих машин союзными странами. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Я ошибся, сказав в прошедшем времени, что им предоставили целые самолёты. Я сожалею из-за допущенной мною ошибки», — цитирует РИА Новости Кирби.

По его словам, благодаря скоординированной политике США, украинские военные «получили достаточно запасных частей и дополнительного оборудования, чтобы ввести в эксплуатацию больше самолётов».

Кирби заявлял, что Украина с начала военной спецоперации России получила от других государств самолёты и комплектующие для них, что помогло усилить её военный потенциал в небе.

Как ранее стало известно, США передадут Украине 200 бронетранспортёров M113, 11 вертолётов Ми-17, 18 гаубиц, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade и 500 ракет Javelin.

При этом США будут обучать ВСУ обращаться с американскими гаубицами за пределами Украины.