Пресс-секретарь Пентагона Кирби опроверг заявления о поставках самолётов на Украину
«Я ошибся, сказав в прошедшем времени, что им предоставили целые самолёты. Я сожалею из-за допущенной мною ошибки», — цитирует РИА Новости Кирби.
По его словам, благодаря скоординированной политике США, украинские военные «получили достаточно запасных частей и дополнительного оборудования, чтобы ввести в эксплуатацию больше самолётов».
Кирби заявлял, что Украина с начала военной спецоперации России получила от других государств самолёты и комплектующие для них, что помогло усилить её военный потенциал в небе.
Как ранее стало известно, США передадут Украине 200 бронетранспортёров M113, 11 вертолётов Ми-17, 18 гаубиц, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade и 500 ракет Javelin.
При этом США будут обучать ВСУ обращаться с американскими гаубицами за пределами Украины.