В Пентагоне утверждают, что Украина получила самолёты от других стран

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби утверждает, что Украина с начала военной спецоперации России получила от других государств самолёты и комплектующие для них, что помогло усилить её военный потенциал в небе.

«Не вдаваясь в подробности того, что конкретно поставляют другие страны, ВС Украины получили дополнительные самолёты и детали для самолётов, что позволило им поднять в воздух больше судов», — цитирует РИА Новости его заявление.

При этом Кирби не назвал страны, поставляющие Украине эти комплектующие, но отметил, что речь идёт об авиации российского производства.

Как стало известно ранее, США передадут Украине 200 бронетранспортёров M113, 11 вертолётов Ми-17, 18 гаубиц, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade и 500 ракет Javelin.

При этом США будут обучать ВСУ обращаться с американскими гаубицами за пределами Украины.