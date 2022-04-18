В Пентагоне анонсировали обучение военных ВСУ применению американских гаубиц

США вскоре приступят к обучению украинских военнослужащих обращению с американскими гаубицами, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Верно следующее: мы считаем, что сможем начать процесс обучения ВСУ на гаубицах, которые вскоре отправятся туда. Это обучение будет происходить за пределами Украины», — цитирует его ТАСС.

По словам Кирби, вероятнее всего, обучение начнётся через несколько дней. К занятиям привлекут небольшое число украинцев, которые впоследствии будут вести подготовку своих соотечественников.

Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что за последние полтора месяца США поставили Киеву оружие на $1,65 млрд.

11 апреля в Пентагоне сообщили, что Запад поставляет оружие Украине восемью — десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».