Bloomberg: Италия не выполнит условие России по оплате поставок газа в случае вето ЕС

Италия откажется выполнять условия России по оплате поставок газа в рублях, в случае если это будет нарушением санкций Евросоюза, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Италия откажется выполнять новые условия оплаты за газ, которые требует Москва, если Евросоюз посчитает это нарушением санкций», — сообщает агентство.

Отмечается, что в ходе предварительной оценки ЕС счёл нарушением рестрикций российские условия оплаты газа.

В настоящее время правительство Италии ожидает завершения юридического анализа.

31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

По его словам, чтобы страны Запада смогли приобрести газ из России, они должны открыть счета в российских банках.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия готова расплачиваться за российский газ в рублях, это не будет нарушением санкций Евросоюза.