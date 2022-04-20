Bloomberg: Италия не выполнит условие России по оплате поставок газа в случае вето ЕС
«Италия откажется выполнять новые условия оплаты за газ, которые требует Москва, если Евросоюз посчитает это нарушением санкций», — сообщает агентство.
Отмечается, что в ходе предварительной оценки ЕС счёл нарушением рестрикций российские условия оплаты газа.
В настоящее время правительство Италии ожидает завершения юридического анализа.
31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.
По его словам, чтобы страны Запада смогли приобрести газ из России, они должны открыть счета в российских банках.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия готова расплачиваться за российский газ в рублях, это не будет нарушением санкций Евросоюза.