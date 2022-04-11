Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о готовности Будапешта платить за российский газ в рублях

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия готова расплачиваться за российский газ в рублях, это не будет нарушением санкций Евросоюза.

«Что касается оплаты в рублях, то у нас есть решение, которое позволит не нарушать какие-либо санкции, но в то же время обеспечит поставки газа в Венгрию», — цитирует его ТАСС.

По словам Сийярто, оплата будет поступать в евро на счёт венгерской компании в Газпромбанке и конвертироваться в рубли.

Кандидат технических наук Александр Власов высказался в беседе с ФБА «Экономика сегодня» о поставках газа за рубли.

По его словам, это поспособствует ещё большей стабилизации рубля.

31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

По его словам, чтобы страны Запада смогли приобрести газ из России, они должны открыть счета в российских банках.