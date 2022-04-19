В Пентагоне заявили об отсутствии причин для изменения статуса готовности ядерных сил США

Власти США на регулярной основе отслеживают угрозу со стороны ядерного арсенала России, однако не видят на данный момент оснований, чтобы менять статус готовности своих стратегических сил.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы следим за этим каждый день, мы не видели оснований для того, чтобы менять подход к применению средств стратегического сдерживания», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Кирби также заявил, что американские гаубицы будут доставлены на Украину в ближайшие дни.

Как стало известно ранее, США передадут Украине 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолётов Ми-17, 18 гаубиц, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade и 500 ракет Javelin.

При этом США будут обучать ВСУ обращаться с американскими гаубицами за пределами Украины.