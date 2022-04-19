В Пентагоне заявили об отсутствии причин для изменения статуса готовности ядерных сил США

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Власти США на регулярной основе отслеживают угрозу со стороны ядерного арсенала России, однако не видят на данный момент оснований, чтобы менять статус готовности своих стратегических сил.
В Пентагоне заявили об отсутствии причин для изменения статуса готовности ядерных сил США
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Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы следим за этим каждый день, мы не видели оснований для того, чтобы менять подход к применению средств стратегического сдерживания», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Кирби также заявил, что американские гаубицы будут доставлены на Украину в ближайшие дни.

Как стало известно ранее, США передадут Украине 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолётов Ми-17, 18 гаубиц, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade и 500 ракет Javelin.

При этом США будут обучать ВСУ обращаться с американскими гаубицами за пределами Украины.

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