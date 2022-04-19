Пентагон заявил о скором прибытии американских гаубиц на Украину

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Американские гаубицы будут доставлены на Украину в ближайшие дни, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Пентагон заявил о скором прибытии американских гаубиц на Украину
  • Gettyimages.ru

«Что касается гаубиц, думаю, очень скоро вы увидите, что их перебросят. На сегодняшний день мне нечего сказать о доставке, но я думаю, что вы увидите, что их отвезут очень скоро, как и боеприпасы для них», — сказал он на брифинге.

Кирби добавил, что если в будущем возникнет потребность в дополнительных снарядах для 155-мм гаубиц, «США будут в первых рядах, делая всё возможное, чтобы доставить их», информирует ТАСС.

Как стало известно ранее, США передадут Украине 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолётов Ми-17, 18 гаубиц, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade и 500 ракет Javelin.

При этом США будут обучать ВСУ обращаться с американскими гаубицами за пределами Украины.

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