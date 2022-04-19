Псаки сообщила об отправке четырёх самолётов с вооружениями в помощь Украине
«Было четыре самолёта, которые прибыли с военной помощью в выходные. Ещё один должен прибыть сегодня», — приводит ТАСС её заявление.
Ранее в Пентагоне сообщили, что власти Соединённых Штатов намерены завершить отправку военной помощи Украине в рамках нового пакета на $800 млн в течение месяца.
До этого в Минобороны США заявили, что Запад поставляет оружие Украине восемью — десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».
Замглавы МИД России Олег Сыромолотов сообщил, что за последние полтора месяца Вашингтон поставил Киеву оружие на $1,65 млрд.