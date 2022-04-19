Псаки сообщила об отправке четырёх самолётов с вооружениями в помощь Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США отправили в выходные четыре самолёта с оружием для Украины из нового пакета в $800 млн. В понедельник, 18 апреля, должен был прибыть ещё один.

«Было четыре самолёта, которые прибыли с военной помощью в выходные. Ещё один должен прибыть сегодня», — приводит ТАСС её заявление.

Ранее в Пентагоне сообщили, что власти Соединённых Штатов намерены завершить отправку военной помощи Украине в рамках нового пакета на $800 млн в течение месяца.

До этого в Минобороны США заявили, что Запад поставляет оружие Украине восемью — десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов сообщил, что за последние полтора месяца Вашингтон поставил Киеву оружие на $1,65 млрд.