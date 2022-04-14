США направят военную помощь Украине в рамках пакета на $800 млн в течение месяца

Власти Соединённых Штатов намерены завершить отправку военной помощи Украине в рамках нового пакета на $800 млн в течение месяца, заявил представитель Пентагона.

«Что касается 800-миллионного пакета, нам потребуется в общей сложности до четырёх недель, чтобы совершить отправку», — цитирует его РИА Новости.

По словам чиновника, отправка военной помощи за границу обычно осуществляется спустя три-четыре дня после официального одобрения правительством.

Ранее в Пентагоне заявили, что Запад поставляет оружие Украине восемью — десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов сообщил, что за последние полтора месяца Вашингтон поставил Киеву оружие на $1,65 млрд.