Антонов: США пытаются подключить Латинскую Америку к санкциям

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американская сторона пытается путём угроз заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям.

Заместитель госсекретаря Брайан Николс ранее заявил, что США ожидают от соседей по западному полушарию соблюдения санкций в отношении России.

По словам Антонова, в Госдепе растёт раздражение, вызванное независимой позицией латиноамериканских государств.

«Цель подобных заявлений прозаична: запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании», — цитирует РИА Новости дипломата.

Он добавил, что Вашингтон не беспокоит возможный вред от санкций для стран региона.

Российский президент Владимир Путин заявил, что отказ ряда стран Запада от сотрудничества с Россией ударил по самим американцам и европейцам.

Кроме того, Путин заявил, что рост цен на нефтепродукты в Соединённых Штатах происходит по вине американских властей, а свалить это пытаются на Россию.

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