NBC: разведка США не подтверждает слова Байдена о «геноциде» на Украине

Данные американской разведки не подтверждают слова президента США Джо Байдена о «геноциде» на Украине, сообщает телеканал NBC News.

«Геноцид предполагает наличие цели уничтожения этнической группы или нации, и пока это не то, что мы видим», — приводит телеканал слова одного из сотрудников разведки США.

Также NBC цитирует неназванных чиновников, говорящих о том, что данные разведки о ситуации на Украине не подтверждают проведение геноцида.

Ранее Байден назвал политику России в отношении Украины «геноцидом». Между тем он отметил, что решение о том, можно ли квалифицировать это таким образом с юридической точки зрения, должны принимать юристы.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что антироссийская риторика Байдена не повлияет на переговоры России и Украины.