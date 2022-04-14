Трамп вслед за Байденом назвал ситуацию на Украине «геноцидом»

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Бывший президент США Дональд Трамп назвал ситуацию на Украине «геноцидом».
Трамп вслед за Байденом назвал ситуацию на Украине «геноцидом»
  • Gettyimages.ru
  • © Allison Joyce

Об этом он сказал, критикуя действующего американского лидера Джо Байдена за политику, которая, по его словам, привела к рекордно высокой инфляции.

«А теперь добавьте к этому то, что происходит на Украине. Это геноцид», — заявил Трамп в интервью Fox News.

Ранее Байден назвал политику России в отношении Украины «геноцидом». Между тем он отметил, что решение о том, можно ли квалифицировать это таким образом с юридической точки зрения, должны принимать юристы.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что антироссийская риторика Байдена не повлияет на переговоры России и Украины.

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