Трамп вслед за Байденом назвал ситуацию на Украине «геноцидом»

Бывший президент США Дональд Трамп назвал ситуацию на Украине «геноцидом».

Об этом он сказал, критикуя действующего американского лидера Джо Байдена за политику, которая, по его словам, привела к рекордно высокой инфляции.

«А теперь добавьте к этому то, что происходит на Украине. Это геноцид», — заявил Трамп в интервью Fox News.

Ранее Байден назвал политику России в отношении Украины «геноцидом». Между тем он отметил, что решение о том, можно ли квалифицировать это таким образом с юридической точки зрения, должны принимать юристы.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что антироссийская риторика Байдена не повлияет на переговоры России и Украины.