Псаки: антироссийская риторика Байдена не повлияет на переговоры России и Украины
Ранее Байден несколько раз негативно высказался о действиях российских войск на Украине, передаёт РИА Новости.
«Маловероятно, что президент Путин примет решение не участвовать в мирных переговорах из-за слов, прозвучавших из уст президента США. Он примет решение участвовать в них, если это будет в его интересах», — заявила Псаки на брифинге.
По её словам, Вашингтон поддерживает мирные переговоры между Россией и Украиной.
«Президент, госсекретарь, советник по национальной безопасности всегда будут поддерживать. И мы поддерживаем украинцев в этих усилиях», — добавила представитель Белого дома.
Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что за последние полтора месяца Вашингтон поставил Киеву оружие на $1,65 млрд.