Псаки: антироссийская риторика Байдена не повлияет на переговоры России и Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что антироссийская риторика американского лидера Джо Байдена не повлияет на переговоры России и Украины.

Ранее Байден несколько раз негативно высказался о действиях российских войск на Украине, передаёт РИА Новости.

«Маловероятно, что президент Путин примет решение не участвовать в мирных переговорах из-за слов, прозвучавших из уст президента США. Он примет решение участвовать в них, если это будет в его интересах», — заявила Псаки на брифинге.

По её словам, Вашингтон поддерживает мирные переговоры между Россией и Украиной.

«Президент, госсекретарь, советник по национальной безопасности всегда будут поддерживать. И мы поддерживаем украинцев в этих усилиях», — добавила представитель Белого дома.

Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что за последние полтора месяца Вашингтон поставил Киеву оружие на $1,65 млрд.