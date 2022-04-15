BI: санкции в энергетической сфере нанесут большой экономический ущерб Западу

Антироссийские санкции в энергетической сфере нанесут большой экономический ущерб экономикам стран Запада. Об этом сообщает издание Business Insider.

«Усиление ограничений на российские энергоносители может вызвать цепную реакцию, которая усугубит инфляцию во всей западной экономике», — сообщает издание.

Отмечается, что проблемы с цепочками поставок и рост цен на энергоносители приведут к повышению стоимости перевозок.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что антироссийские санкции наносят огромный ущерб экономикам стран, которые ввели ограничительные меры против Москвы, неизвестно, кто больше от них пострадает.

Основатель компании Tonka Perfumes Moscow Мира Бруман в беседе с НСН рассказала о влиянии антироссийских санкций на бизнес.