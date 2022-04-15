Reuters: суд оставил под стражей обвиняемого в стрельбе в метро Нью-Йорка

Суд в США постановил оставить под стражей обвиняемого в стрельбе в метро Нью-Йорка Фрэнка Джеймса. Об этом информирует Reuters.

«Обвиняемый открыл огонь по пассажирам в переполненном поезде метро, ​​прервав их утреннюю поездку на работу, чего этот город не видел более 20 лет», — заявила помощник прокурора США Сара Виник.

Суд постановил поместить Джеймса в бруклинский центр содержания под стражей и провести психиатрическую экспертизу.

Ранее стало известно, что ранения в результате стрельбы получили 16 человек.

Позднее суд США предъявил Джеймсу обвинение в террористическом нападении.