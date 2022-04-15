Reuters: суд оставил под стражей обвиняемого в стрельбе в метро Нью-Йорка
«Обвиняемый открыл огонь по пассажирам в переполненном поезде метро, прервав их утреннюю поездку на работу, чего этот город не видел более 20 лет», — заявила помощник прокурора США Сара Виник.
Суд постановил поместить Джеймса в бруклинский центр содержания под стражей и провести психиатрическую экспертизу.
Ранее стало известно, что ранения в результате стрельбы получили 16 человек.
Позднее суд США предъявил Джеймсу обвинение в террористическом нападении.