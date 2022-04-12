В полиции Нью-Йорка сообщили об отсутствии угрозы жизни пострадавшим при стрельбе в метро

Ранения в результате стрельбы в метро в Нью-Йорке получили 16 человек, их жизни ничто не угрожает. Об этом заявила глава полицейского управления города Кишант Сюэл.

AP

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«Угрожающих жизни ранений нет», — цитирует её ТАСС. Ранее появилась информация, что пять человек пострадали в результате стрельбы в метро Нью-Йорка. Как сообщает РИА Новости, один из пострадавших — в критическом состоянии. Подозреваемый находится в бегах. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президента США Джо Байдена оповестили о произошедшей в метро Нью-Йорка стрельбе.