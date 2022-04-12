В полиции Нью-Йорка сообщили об отсутствии угрозы жизни пострадавшим при стрельбе в метро
- AP
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«Угрожающих жизни ранений нет», — цитирует её ТАСС.
Ранее появилась информация, что пять человек пострадали в результате стрельбы в метро Нью-Йорка.
Как сообщает РИА Новости, один из пострадавших — в критическом состоянии.
Подозреваемый находится в бегах.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президента США Джо Байдена оповестили о произошедшей в метро Нью-Йорка стрельбе.