Суд предъявил обвинения в террористическом нападении задержанному за стрельбу в Бруклине

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Суд в США предъявил задержанному за стрельбу в бруклинском метро Фрэнку Джеймсу обвинение в террористическом нападении, заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис.
Суд предъявил обвинения в террористическом нападении задержанному за стрельбу в Бруклине
  • AP
  • © John Minchillo

«Джеймсу было предъявлено обвинение по иску в Бруклинском федеральном суде… за нарушение законодательства, запрещающего террористические и другие насильственные нападения на транспорте», — приводит его слова РИА Новости.

Пис отметил, что по статье за терроризм обвиняемый может получить наказание в виде пожизненного заключения.

Накануне на станции метро 36th Street в Бруклине произошла стрельба.

Позже полиция задержала 62-летнего подозреваемого.

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