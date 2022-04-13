Суд предъявил обвинения в террористическом нападении задержанному за стрельбу в Бруклине

Суд в США предъявил задержанному за стрельбу в бруклинском метро Фрэнку Джеймсу обвинение в террористическом нападении, заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис.

«Джеймсу было предъявлено обвинение по иску в Бруклинском федеральном суде… за нарушение законодательства, запрещающего террористические и другие насильственные нападения на транспорте», — приводит его слова РИА Новости.

Пис отметил, что по статье за терроризм обвиняемый может получить наказание в виде пожизненного заключения.

Накануне на станции метро 36th Street в Бруклине произошла стрельба.

Позже полиция задержала 62-летнего подозреваемого.