Суд предъявил обвинения в террористическом нападении задержанному за стрельбу в Бруклине
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«Джеймсу было предъявлено обвинение по иску в Бруклинском федеральном суде… за нарушение законодательства, запрещающего террористические и другие насильственные нападения на транспорте», — приводит его слова РИА Новости.
Пис отметил, что по статье за терроризм обвиняемый может получить наказание в виде пожизненного заключения.
Накануне на станции метро 36th Street в Бруклине произошла стрельба.
Позже полиция задержала 62-летнего подозреваемого.