В полиции заявили, что задержанного за стрельбу в метро Нью-Йорка арестовывали 12 раз

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Задержанного в связи со стрельбой в метро Нью-Йорка мужчину арестовывали ранее 12 раз. Об этом заявил глава детективного отдела полиции города Джеймс Эссиг.

«Прежде его арестовывали девять раз в Нью-Йорке с 1992 по 1998 год. Три ареста в Нью-Джерси в 1991, 1992, 2007 годах», — приводит РИА Новости его слова в ходе пресс-конференции.

Эссиг подчеркнул, что подозреваемого четыре раза арестовывали за хранение инструментов для взлома, а также за нарушение общественного порядка.

Ранее стало известно, что ранения в результате стрельбы получили 16 человек.

Позднее суд США предъявил задержанному за стрельбу в бруклинском метро Фрэнку Джеймсу обвинение в террористическом нападении.

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