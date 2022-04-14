В полиции заявили, что задержанного за стрельбу в метро Нью-Йорка арестовывали 12 раз
«Прежде его арестовывали девять раз в Нью-Йорке с 1992 по 1998 год. Три ареста в Нью-Джерси в 1991, 1992, 2007 годах», — приводит РИА Новости его слова в ходе пресс-конференции.
Эссиг подчеркнул, что подозреваемого четыре раза арестовывали за хранение инструментов для взлома, а также за нарушение общественного порядка.
Ранее стало известно, что ранения в результате стрельбы получили 16 человек.
Позднее суд США предъявил задержанному за стрельбу в бруклинском метро Фрэнку Джеймсу обвинение в террористическом нападении.