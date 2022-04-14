Россия подготовит обращение в Межпарламентский союз из-за ситуации с Медведчуком

Россия подготовит обращение в комитет Межпарламентского союза по правам человека из-за задержания на Украине главы ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, задержание Медведчука — это «налицо преследование за политические взгляды, борьба с инакомыслием и грубейшее попрание основ демократии и парламентаризма».

«Считаю, что ситуация с Виктором Владимировичем Медведчуком требует привлечения максимального внимания международных институтов и организаций. Поэтому я дала поручение подготовить обращение в комитет Межпарламентского союза по правам человека в отношении парламентария», — сказала она.

Документ будет направлен на имя генерального секретаря организации в ближайшее время.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фото, на котором Виктор Медведчук сидит в наручниках.

Украинский президент предложил обменять задержанного на украинских военнопленных.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Медведчук не является гражданином России и не имеет никакого отношения к специальной военной операции.

Москва назвала опасной тенденцией предложение Зеленского обменять арестованного Медведчука на военных ВСУ.