Россия подготовит обращение в Межпарламентский союз из-за ситуации с Медведчуком
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Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По её словам, задержание Медведчука — это «налицо преследование за политические взгляды, борьба с инакомыслием и грубейшее попрание основ демократии и парламентаризма».
«Считаю, что ситуация с Виктором Владимировичем Медведчуком требует привлечения максимального внимания международных институтов и организаций. Поэтому я дала поручение подготовить обращение в комитет Межпарламентского союза по правам человека в отношении парламентария», — сказала она.
Документ будет направлен на имя генерального секретаря организации в ближайшее время.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фото, на котором Виктор Медведчук сидит в наручниках.
Украинский президент предложил обменять задержанного на украинских военнопленных.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Медведчук не является гражданином России и не имеет никакого отношения к специальной военной операции.
Москва назвала опасной тенденцией предложение Зеленского обменять арестованного Медведчука на военных ВСУ.