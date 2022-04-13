МИД России назвал опасной тенденцией предложение Зеленского обменять Медведчука

Москва считает опасной тенденцией предложение украинского президента Владимира Зеленского обменять арестованного Виктора Медведчука на военных ВСУ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вчера Владимир Зеленский объявил об аресте лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и готовности обменять его на военнослужащих Украины. Считаем такую тенденцию крайне опасной, учитывая, что в стране очень много оппозиционно настроенных политиков и общественных деятелей», — сказала дипломат во время брифинга.

Ранее Зеленский опубликовал фото, на котором глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сидит в наручниках.

Украинский президент предложил обменять задержанного на украинских военнопленных.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Медведчук не является гражданином России и не имеет никакого отношения к специальной военной операции.