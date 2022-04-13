МИД России назвал опасной тенденцией предложение Зеленского обменять Медведчука

Короткая ссылка
Москва считает опасной тенденцией предложение украинского президента Владимира Зеленского обменять арестованного Виктора Медведчука на военных ВСУ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России назвал опасной тенденцией предложение Зеленского обменять Медведчука
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Вчера Владимир Зеленский объявил об аресте лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и готовности обменять его на военнослужащих Украины. Считаем такую тенденцию крайне опасной, учитывая, что в стране очень много оппозиционно настроенных политиков и общественных деятелей», — сказала дипломат во время брифинга.

Ранее Зеленский опубликовал фото, на котором глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сидит в наручниках.

Украинский президент предложил обменять задержанного на украинских военнопленных.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Медведчук не является гражданином России и не имеет никакого отношения к специальной военной операции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить