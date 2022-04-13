МИД России назвал опасной тенденцией предложение Зеленского обменять Медведчука
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
«Вчера Владимир Зеленский объявил об аресте лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и готовности обменять его на военнослужащих Украины. Считаем такую тенденцию крайне опасной, учитывая, что в стране очень много оппозиционно настроенных политиков и общественных деятелей», — сказала дипломат во время брифинга.
Ранее Зеленский опубликовал фото, на котором глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сидит в наручниках.
Украинский президент предложил обменять задержанного на украинских военнопленных.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Медведчук не является гражданином России и не имеет никакого отношения к специальной военной операции.