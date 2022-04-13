Песков прокомментировал предложение Зеленского обменять Медведчука на пленённых украинцев

Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук — не гражданин России, а иностранный политический деятель, в Кремле не знают, хочет ли он участия России в разрешении ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность обмена политика.

Ранее с такой идеей выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации», — сказал Песков.

Он добавил, что преследование Медведчука за политические взгляды — яркая иллюстрация того, что на деле представляет из себя киевский режим.

Песков добавил, что Медведчук всегда был «за мир, всегда выступал за мир, выступал против войны, против расширения конфликта в Донбассе».

«Если бы в своё время эти его идеи и идеи его партии учитывались или легли в основу государственной политики Украины, то никакой военной операции не было бы», — сказал он.

По словам пресс-секретаря президента, в Кремле будут следить за судьбой главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и призывают к этому европейских политиков.

Ранее Зеленский опубликовал фото, на котором глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сидит в наручниках.

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива в связи с новостью о задержании Медведчука заявил, что Зеленскому был нужен громкий инфоповод, чтобы отвести внимание от гибели украинских националистов и морпехов в Мариуполе.

В конце марта сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович сообщил о приостановке её деятельности.

Медведчук является фигурантом возбуждённого на Украине дела о «содействии терроризму» за организацию поставок угля из Донбасса.