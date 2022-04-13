Зеленский предложил обменять задержанного Медведчука на украинских военнопленных

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Украинский лидер Владимир Зеленский предложил обменять главу политсовета фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на украинских военнопленных.

«Предлагаю Российской Федерации обменять (Медведчука. — RT) на наших ребят в русском плену», — сказал он в среду в своём видеообращении.

Ранее Зеленский опубликовал фото, на котором глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сидит в наручниках.

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива в связи с новостью о задержании Медведчука заявил, что Зеленскому был нужен громкий инфоповод, чтобы отвести внимание от гибели украинских националистов и морпехов в Мариуполе.

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