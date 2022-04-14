В МО России выразили обеспокоенность тем, что законы США допускают работы по биооружию

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В Минобороны России обеспокоены допущением проведения работ в сфере биологического оружия законодательством США, заявил начальник войск РХБЗ российских вооружённых сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
В МО России выразили обеспокоенность тем, что законы США допускают работы по биооружию
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Наша обеспокоенность деятельностью Вашингтона на Украине связана с тем, что вопреки своим международным обязательствам США сохранили в национальном законодательстве нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия», — сказал он.

Кириллов напомнил, что США сопроводили ратификацию Женевского протокола рядом оговорок, одна из которых допускает ответное применение химического и токсинного оружия.

24 марта в российском Минобороны рассказали, что эксперты Вооружённых сил России выявили новые факты причастности Минобороны США к разработке биологического оружия на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что биолаборатории США вызывают много вопросов не только у России, Вашингтон обязан предоставить по ним исчерпывающую информацию.

В Китае также прокомментировали ситуацию с биолабораториями. Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь отметил, что военно-биологической деятельности США не хватает прозрачности.

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