В Пентагоне сообщили о безуспешной попытке главы Минобороны США Остина связаться с Шойгу
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«Последняя попытка... менее недели назад или около того», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу и другие российские коллеги в оборонной сфере отказываются вести диалог с американской стороной.
В администрации президента США уведомили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере $800 млн.
В Пентагоне уточнили, что Киеву направят 200 бронетранспортёров M113, 11 вертолётов Ми-17, 18 гаубиц, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade и 500 ракет Javelin.