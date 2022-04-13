В Пентагоне сообщили о безуспешной попытке главы Минобороны США Остина связаться с Шойгу

Глава Минобороны США Ллойд Остин меньше недели назад пытался связаться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, но безуспешно, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Последняя попытка... менее недели назад или около того», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу и другие российские коллеги в оборонной сфере отказываются вести диалог с американской стороной.

В администрации президента США уведомили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере $800 млн.

В Пентагоне уточнили, что Киеву направят 200 бронетранспортёров M113, 11 вертолётов Ми-17, 18 гаубиц, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade и 500 ракет Javelin.