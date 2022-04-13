В Пентагоне сообщили о безуспешной попытке главы Минобороны США Остина связаться с Шойгу

Короткая ссылка
Глава Минобороны США Ллойд Остин меньше недели назад пытался связаться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, но безуспешно, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
В Пентагоне сообщили о безуспешной попытке главы Минобороны США Остина связаться с Шойгу
  • Gettyimages.ru
  • © Glowimages

«Последняя попытка... менее недели назад или около того», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу и другие российские коллеги в оборонной сфере отказываются вести диалог с американской стороной.

В администрации президента США уведомили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере $800 млн.

В Пентагоне уточнили, что Киеву направят 200 бронетранспортёров M113, 11 вертолётов Ми-17, 18 гаубиц, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade и 500 ракет Javelin.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить