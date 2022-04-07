В Пентагоне заявили об отказе российских коллег от диалога с ними

Короткая ссылка
Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу и другие российские коллеги в оборонной сфере отказываются вести диалог с американской стороной.
В Пентагоне заявили об отказе российских коллег от диалога с ними
  • Gettyimages.ru
  • © Kevin Dietsch

Как сообщает РИА Новости, Ллойд на бюджетных слушаниях в американском сенате отметил, что он и председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли постоянно пытаются связаться с российскими коллегами.

«Председатель Милли и я регулярно пытаемся связаться с нашими коллегами в России, чтобы обеспечить продолжение диалога... с середины февраля. Мы не очень в этом преуспели, потому что русские не отвечают», — сказал он.

Ранее Остин сообщил, что Соединённые Штаты продолжают обучать украинских военных обращению с передаваемым им оружием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить