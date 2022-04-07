В Пентагоне заявили об отказе российских коллег от диалога с ними

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу и другие российские коллеги в оборонной сфере отказываются вести диалог с американской стороной.

Как сообщает РИА Новости, Ллойд на бюджетных слушаниях в американском сенате отметил, что он и председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли постоянно пытаются связаться с российскими коллегами.

«Председатель Милли и я регулярно пытаемся связаться с нашими коллегами в России, чтобы обеспечить продолжение диалога... с середины февраля. Мы не очень в этом преуспели, потому что русские не отвечают», — сказал он.

Ранее Остин сообщил, что Соединённые Штаты продолжают обучать украинских военных обращению с передаваемым им оружием.