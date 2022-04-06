В Пентагоне рассказали об обучении украинских военных обращению с оружием

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Соединённые Штаты продолжают обучать украинских военных обращению с передаваемым им оружием.

Об этом он заявил в ходе слушаний по бюджету в палате представителей США.

«Конечно, они должны пройти подготовку. И мы это делаем», — цитирует его РИА Новости.

При этом участвовавший в слушаниях председатель объединённого комитета начальников штабов Марк Милли подтвердил, что подготовка идёт «прямо сейчас в США».

Ранее сообщалось, что Пентагон предоставит Украине в рамках нового пакета военной помощи 100 барражирующих снарядов Switchblade.