В Пентагоне рассказали об обучении украинских военных обращению с оружием
Об этом он заявил в ходе слушаний по бюджету в палате представителей США.
«Конечно, они должны пройти подготовку. И мы это делаем», — цитирует его РИА Новости.
При этом участвовавший в слушаниях председатель объединённого комитета начальников штабов Марк Милли подтвердил, что подготовка идёт «прямо сейчас в США».
Ранее сообщалось, что Пентагон предоставит Украине в рамках нового пакета военной помощи 100 барражирующих снарядов Switchblade.