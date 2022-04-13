Lidovky: чешской экономике грозят проблемы в случае отказа России от поставок ресурсов

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«Нападки» европейских стран на Россию могут повлечь за собой её реакцию, в том числе отказ от поставок энергоресурсов, что усложнит жизни европейцам.
Lidovky: чешской экономике грозят проблемы в случае отказа России от поставок ресурсов
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Об этом пишет газета Lidovky.

«Возможное прекращение поставок из России может вылиться и в дефицит других вещей, которые импортируются к нам оттуда в больших количествах», — говорится в сообщении.

Как уточняется, из России в Чехию «экспортируется фанера, слюда, алюминий, никель, различные виды асфальта, а также дрожжи, дерево и, например, картон».

Автор статьи подчёркивает, что в Чехии больше всего боятся именно отказа России поставлять нефть и газ в недружественные страны.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что отказ ряда стран Запада от сотрудничества с Россией ударил по самим американцам и европейцам.

Газета The Independent со ссылкой на группу представителей более чем 550 продовольственных банков писала, что рост цен на продукты и электричество в Британии подталкивает некоторых граждан к «краю пропасти».

Как отмечал посол России в Великобритании Андрей Келин, антироссийские санкции, введённые британскими властями, ударили по рядовым жителям королевства, многие предприятия в стране могут обанкротиться.

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