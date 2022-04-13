Lidovky: чешской экономике грозят проблемы в случае отказа России от поставок ресурсов
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Об этом пишет газета Lidovky.
«Возможное прекращение поставок из России может вылиться и в дефицит других вещей, которые импортируются к нам оттуда в больших количествах», — говорится в сообщении.
Как уточняется, из России в Чехию «экспортируется фанера, слюда, алюминий, никель, различные виды асфальта, а также дрожжи, дерево и, например, картон».
Автор статьи подчёркивает, что в Чехии больше всего боятся именно отказа России поставлять нефть и газ в недружественные страны.
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