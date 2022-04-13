Политолог Светов поддержал слова Рябкова о невозможности остановить развитие России

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Дарья Ускова
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление замглавы МИД Сергея Рябкова о том, что Россия остаётся в числе лидеров в области высоких и передовых технологий и санкционное давление Вашингтона может осложнить развитие страны, но не остановить его.
Политолог Светов поддержал слова Рябкова о невозможности остановить развитие России
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«Это, конечно, наша общая надежда, что санкции не остановят наше развитие, что мы сможем с ними справиться», — отметил Светов.

По его мнению, в нынешних условиях России необходимо заняться поиском новых прорывных решений, способов продвижения, а также интенсифицировать дипломатическую деятельность.

Политолог также выразил надежду на результативное преодоление последствий санкций, как это было после введения ограничений в 2014 году.

«И после громких заявлений (экс-президента США Барака. — RT) Обамы, что российская экономика «разорвана в клочья», оказалось, что это далеко не так. И сельское хозяйство у нас поднялось, и промышленные наработки получились отличными», — заключил эксперт.

Ранее Рябков заявил о том, что США не под силу остановить развитие России, а санкции «стимулируют возрождение российской промышленности, обеспечивают нашему сельскому хозяйству благоприятные условия для дальнейшего роста».

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